ABD'den Ankara'ya F-16 mektubu

MSB'de bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantıda gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuldu, gazetecilerin soruları cevapladı.

Bakanlık kaynakları, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda ABD tarafının kabul ve teklif mektubunun Ankara’ya ulaştığını ifade etti.

40 YENİ F-16 VE 79 F-16'DA MODERNİZASYONU KAPSIYOR

Kaynaklar, teklifin 40 yeni F-16 tedariki ve mevcut 79 F-16’nın modernizasyonunu kapsadığını duyurdu.

Bakanlık kaynaklarında yer alan bilgilere göre, ABD’den gelen teklif ve kabul mektubu üzerinde ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığını aktardı.

"İKİ TARAF BİR ARAYA GELECEK"

Yapılan açıklamada, “Daha önce de açıklandığı gibi her iki taraf incelemelerini tamamlamayı müteakip bir araya gelecektir. Bu görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Sonrasında da anlaşma nihayetlendirilecek ve takvim işlemeye başlayacaktır. Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye’de yapılmasına yönelik teklifimiz ABD makamlarına iletilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

EUROFIGHTER İÇİN ALMANYA BEKLENİYOR

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İngiltere ziyareti ve Eurofihgter uçakları konusundaki soruya da yanıtladı.

Bakan Güler’in İngiltere temasları sırasında ikili ve bölgesel konuların ele alındığını söyleyen kaynaklar, “Bu ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu olmuştur. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir.” dedi.

YENİ UÇAK GEMİSİ PROJESİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun İstanbul’da Dizayn Proje Ofisi’ni ziyaretinde TF2000 ile uçak gemisi tasarımlarının yer aldığına dair bir soru üzerine bakanlık kaynakları, konsept tasarımda önemli mesafe kat edildiğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son bilgileri de açıkladı.

Kaynaklar, son 1 haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 483 olmuş oldu.