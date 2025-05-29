ABD’den beklenen veriler geldi: Ekonomi daraldı, işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0.2 oranında daraldı. ABD ekonomisi, zayıf tüketici harcamaları ve başlangıçta bildirilenden daha fazla ithalatla kısıtlanarak yılın başında küçüldü.



Ekonomik Analiz Bürosu'nun Perşembe günü açıkladığı ikinci tahmine göre gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.2 oranında azaldı. Bu oran, başlangıçta bildirilen yüzde 0.3'lük düşüşle karşılaştırıldı.



Ekonominin ana büyüme motoru olan tüketici harcamaları, yüzde 1.8'lik ilk tahminle karşılaştırıldığında yüzde 1.2 oranında arttı. Net ihracat, ilk tahminden biraz daha fazla olarak yüzde 4.9 puan azaldı.



Nisan ayı sonunda açıklanan ilk tahmin, ekonominin 2022'den bu yana ilk kez daraldığını göstermişti. Nihai tahminin önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI

Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 14 bin kişi artarak 240 bine yükseldi.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısına yönelik piyasa beklentisi 230 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 226 bin olarak revize edilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 230 bin 750’ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı da 17 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 26 bin kişi artarak 1 milyon 919 bine yükseldi.