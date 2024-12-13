ABD’den Bosch'a dev destek alacak

ABD Ticaret Bakanlığı, Alman otomotiv tedarikçisi Bosch’a, Kaliforniya’daki Roseville tesisinde silikon karbür (SiC) güç yarı iletkenleri üretmek için 225 milyon dolara kadar devlet desteği sağlayacağını duyurdu. Bosch’un toplam 1,9 milyar dolarlık dönüşüm planının bir parçası olan bu proje için ayrıca 350 milyon dolarlık devlet kredisi de öneriliyor. Bu girişim, pandemi sonrası tedarik zinciri sorunlarıyla başa çıkmak ve ABD’deki çip üretimini artırmak için oluşturulan yarı iletken fonundan finanse ediliyor.

Bosch, 2026 yılında elektrikli araçlar, telekomünikasyon ve savunma sektörleri için enerji verimliliğiyle öne çıkan SiC çiplerini üretmeye başlamayı planlıyor. Bu çipler, elektrikli araçların performansını ve şarj kapasitesini artırmada kritik bir rol oynuyor. Ticaret Bakanlığı’na göre, tesis tam kapasiteye ulaştığında ABD’nin SiC üretim kapasitesinin %40’ından fazlasını karşılayabilir.

Bosch’un 2023’te TSI Semiconductors’ı satın almasının ardından gelen bu yatırım, şirketin çip üretimindeki stratejik önemini pekiştiriyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Doris Matsui, bu projeyi temiz enerji teknolojileri ve elektrikli araç gelişimini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bosch, aynı zamanda Kanada merkezli Tenstorrent ile otomotiv çiplerini standartlaştırmak için iş birliği yaparak araç tasarımında maliyet etkinliği ve özelleştirme hedefliyor.