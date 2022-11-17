﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım

ABD, İran petrokimya ve petrol satışlarına destek veren Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım için belirlenen 13 şirketin, Ulusal İran Petrol Şirketi de dahil olmak üzere ABD yaptırımları altındaki İranlı şirketler adına, Doğu Asya'da yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrokimyası ve petrol ürünlerinin satışını kolaylaştırdığı belirtilirken, "Haziran 2022'den bu yana İran'ın yasadışı petrol ve petrokimya ticaretini hedef alan beşinci yaptırım turu olan bugünkü eylem, yaptırımlardan kaçınma çabalarını hedefleme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" denildi.