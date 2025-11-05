Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışının bir müzakere konusu olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunda çok açık olduğunu aktaran Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan yanıtladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil" dedi.

Trump, hafta sonu, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD şirketlerine ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerden uzak tutulacağını söylemişti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Başkan Trump üst düzey danışmanlarının neredeyse oybirliğiyle güvenlik endişeleri ve Çin’e zaten yapılan diğer tavizler nedeniyle bu konuyu gündeme getirmemesini söylemesi üzerine toplantıda konuyu açmama kararı aldı. Trump daha önce daha düşük performanslı bir Blackwell çipini ihraç etmeye açık olduğunu belirtmişti.

Yönetim, gelecekte daha eski veya daha düşük performanslı bir Nvidia çipinin Çin’e satışını tamamen dışlamadı. Hazine Bakanı Scott Bessent CNBC’ye verdiği demeçte, önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde çiplerin ABD şirketlerinin kullandıklarından daha kötü olduğu netse böyle ihracatlar için bir gerekçe olabileceğini söyledi.