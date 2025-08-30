ABD'den Filistin yönetimi üyelerine vize engeli

ABD yönetiminin, Filistin'i tanıma girişimlerine yönelik engelleme girişimlerine bir yenisi eklendi.

ABD yönetimi, eylül ayında New York'ta gerçekleşecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talebiyle eylül ayı sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu öncesinde FKÖ ve Filistin Yönetimi temsilcilerinin vizeleri iptal edildi.
Buna göre üyelere yeni vize düzenlenmeyecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ve 80 diğer yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini bildirdi.

