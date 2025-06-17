ABD'den flaş karar! Suriye'deki iki askeri üssünden çekilecek!

Reuters, ABD'nin Suriye'de bulunan 2 askeri üssünden çekileceğini açıkladı.

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda iki üssü sessizce boşalttı. ABD güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Al-Wazir ve Tel Baydar üslerinden hiçbir açıklama yapmadan çekildi.

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Pentagon, bu çekilmenin stratejik bir yeniden yapılanma mı yoksa bölgeden kademeli çıkış süreci mi olduğunu belirtmedi. Çekilme, İsrail-İran savaşı sürerken gerçekleşti; bölgedeki aktif ABD üslerinden birine İran yapımı füze fırlatıldığı bildirildi.