ABD'den flaş Suriye açıklaması! İsrail Şam'a füze yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD'den flaş Suriye açıklaması! İsrail Şam'a füze yağdırdı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail-Suriye gerilimine ilişkin, "Çatışmayı bitirmek için anlaştık" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail-Suriye gerilimi ile ilgili , "Çatışmayı bitirmek için anlaştık" dedi.

"SURİYE'DE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Rubio, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, son birkaç saattir gördüklerinize son vermek için gerçek bir ilerleme görmeyi umuyoruz. Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık." dedi. Ateşkesin ne zaman olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu da Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.

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