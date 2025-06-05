ABD’den Gazze’de ateşkese veto! Skandal karara tepki yağıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizin sona erdirilmesine yönelik olarak hazırlanan ateşkes karar tasarısını oylamaya sundu. Tasarı, Gazze’de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı yaparak çatışmaların durdurulmasını ve sivillerin korunmasını hedefliyordu. Oylama öncesi uluslararası toplumun beklentisi, acil insani yardım ve can kayıplarının önlenmesi yönündeydi.

ABD’DEN VETO: GEREKÇE “HAMAS KINANMIYOR”

Karar tasarısı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildi. ABD temsilcisi, tasarının Hamas’ın 7 Ekim saldırılarına açıkça atıfta bulunmamasını gerekçe göstererek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Washington, metnin Hamas’ı açık şekilde kınamaması nedeniyle tasarıyı desteklemediğini ifade etti.

KONSEYDE HAYAL KIRIKLIĞI VE TEPKİLER

ABD’nin vetosu, Güvenlik Konseyi üyeleri arasında hayal kırıklığına yol açtı. Rusya, Çin ve birçok Avrupa ülkesi, tasarının öncelikle insani kaygılara dayandığını savundu. Ateşkesin sağlanması için uluslararası baskının arttığı bir dönemde gelen veto, barış çabalarını sekteye uğrattı.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN SERT ELEŞTİRİLER

ABD’nin kararı, çok sayıda ülke ve sivil toplum kuruluşu tarafından sert şekilde eleştirildi. Başta Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere birçok bölgeden yapılan açıklamalarda, ABD’nin vetosu “çifte standart” ve “insani değerleri ikinci plana atmak” şeklinde nitelendirildi. Tepkilerde, vetonun Gazze’deki sivil kayıpları artıracağı vurgulandı.

BM YETKİLİLERİNDEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Gazze’de yoğun bombardımanın devam ettiği, sağlık sisteminin çöktüğü ve insani yardımın ulaştırılamadığı bir ortamda BM yetkilileri, ateşkesin artık ertelenemeyecek kadar acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak veto mekanizması, Güvenlik Konseyi’nde çözüm üretmeyi bir kez daha engelledi.

ABD’NİN VETO GEÇMİŞİ VE İSRAİL POLİTİKASI

Bu son veto, ABD’nin İsrail lehine BM’de kullandığı birçok vetonun bir yenisi oldu. Biden yönetimi, çatışmalar süresince İsrail’e askeri desteğini sürdürürken, BM platformlarında İsrail’i eleştiren her türlü girişime karşı çıkmaya devam ediyor. Tasarının engellenmesi, ABD’nin Tel Aviv’e yönelik koşulsuz desteğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.