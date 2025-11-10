Piyasalar, ABD’de federal hükümetin 40 günlük kapanmasının sona ereceği beklentisiyle haftaya olumlu başladı.

ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin geçici bütçede uzlaşmasıyla hükümetin yeniden açılmasının önü açıldı. Tasarının Senato’dan geçmesinin ardından Temsilciler Meclisi ve Başkan Donald Trump’ın onayıyla sürecin tamamlanması bekleniyor.

Altının ons fiyatı ABD’den gelen haberlerle birlikte yükselişe geçti. Ons fiyatı 4 bin 72 dolara yükselirken, serbest piyasada gram altın 5 bin 528 liradan satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 8 bin 956 liraya gelirken Cumhuriyet altını ise 37 bin 930 lira seviyesinde satılıyor.

Piyasalardaki en önemli değerli metallerden gümüşte de dalgalı bir seyir görülüyor. Ons gümüş güne 48,38 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48,35 dolar, en yüksek de 49,30 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 49,23 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş ise güne 65,68 liradan başladı. Gün içinde en düşük 65,68 lira, en yüksek de 66,91 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 66,82 liradan alıcı buluyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

ABD’den gelen son haberler döviz piyasasında da etkili oldu. Dolar kuru yeni haftaya hafif yükselişle 42,23 liraya gelirken euro ise yüzde 0,04 düşüşle 48,79 liraya geldi.

BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,37 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,78 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile orman kağıt basım oldu.

PETROL FİYATLARI DA ARTTI

Küresel piyasalardaki durum petrol fiyatlarına da yansıdı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 64,04 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 63,55 dolardan kapanan fiyat, yeni haftada yüzde 0,8 artış kaydetti. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrol (WTI) 60,18 dolardan alıcı buldu.

ABD’de hükümetin kapanması sürecinde özellikle hava yolu ulaşımı aksarken, bunun yakıt talebini düşürdüğü değerlendirilmişti. Şimdi ise kapanmanın sona ermesiyle kış tatili döneminde hava trafiği ve enerji talebinin artması bekleniyor.

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin üretimi artırdıktan sonra durdurma kararı, arz fazlası endişelerini yeniden gündeme getirdi. Yatırımcılar gözünü bu hafta açıklanacak OPEC ve IEA aylık enerji raporlarına çevirdi. Teknik olarak Brent petrol için 66,22 dolar direnç, 60,39 dolar destek seviyeleri izleniyor.