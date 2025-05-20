ABD'den gündemi sallayacak Suriye iddiası! Bu açıklama tüm dengeleri değiştirecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD'den gündemi sallayacak Suriye iddiası! Bu açıklama tüm dengeleri değiştirecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki geçiş hükümetinin haftalar içinde çökebileceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongre’de Suriye'deki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Suriye geçici hükümetinin çökebileceğini ifade eden Rubio, bu durumun haftalar içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Rubio açıklamasında, "Açıkçası, geçiş yönetiminin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve büyük boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa, ülkenin bölünmesine belki birkaç ay değil, haftalar uzaklıkta olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rubio, Suriye'ye yaptırımları, bu durum yaşanmasın diye kaldırdıklarını belirtti.

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