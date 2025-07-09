ABD'den Irak - Türkiye boru hattı açıklaması: Olumlu bir sinyal olur!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, dün gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlığın, SDG heyeti ile Suriye geçici hükümetiyle Şam’da yaptığı görüşmeye ilişkin yorumları ve heyetin “diyaloğa devam etme talebine” yönelik değerlendirmelerinin ne olduğu sorulan Bruce, şunları söyledi:

“Kürtlerin oradaki pozisyonu elbette pek çok kişinin ilgisini çekiyor”

“Bir şeyler olabileceğini biliyorum. Türkiye'deki Büyükelçimiz (Tom) Barrack'ın sayesinde çok fazla hareket ve değişim var, kendisi Suriye'deki reformlara ve yardımlara öncülük ediyor. Kürtlerin oradaki pozisyonu elbette pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Bu nedenle size bilgi vereceğiz.”

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat yönetimi arasında bütçe ve petrol konusunda yaşanan son anlaşmazlığa ilişkin değerlendirmeleri sorulan Bruce, şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğimiz gibi bu uzun zamandır gündemde olan bir konu. Durumun farkında olmayanlar için tekrar edebilirim ki Orta Doğu birkaç hafta önce değişti, değil mi? Dramatik bir şekilde değişti. Ancak şunu söyleyebilirim ki Bağdat'ı ve Erbil'i, sorunlarını yapıcı diyalog yoluyla çözmeye teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu, değişmedi. Hala bunu istiyoruz. Bu maaş sorununun çözülmesi, Irak'ın ABD şirketlerinin yatırım yapmak isteyeceği bir ortam yarattığına dair bir sinyal göndermektedir. Bu potansiyelin şimdi her zamankinden daha da yüksek olduğunu düşünüyorum.

“ABD ŞİRKETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE İLAVE ENERJİ ARAMALARI GİBİ TÜM IRAKLILARIN YARARINA OLACAK"

Sorunun başarılı bir şekilde çözülmesi, Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması ve ABD şirketleri de dahil olmak üzere ilave enerji aramaları gibi tüm Iraklıların yararına olacak daha geniş kapsamlı iş birlikleri konusunda da olumlu bir sinyal gönderecektir. Başkan Trump'ın barışçıl bir dünya vizyonunun her şeyin mümkün olduğu bir dünya olduğunu biliyorum. Irak da Kürt halkı gibi bu vizyona uymaktadır. Hiçbir şey imkansız değildir ve bizi oraya götürebilecek bir liderliğe sahibiz.”

“BAŞKAN, İRAN'IN NORMAL ULUSLAR TOPLULUĞUNA GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİĞİNİ AÇIKÇA İFADE ETTİ”

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İranlıların görüşme talebinde bulunduklarından bahsetmesinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin “böyle bir taleplerinin olmadığını” açıklaması üzerine konuya ilişkin değerlendirmeleri sorulan Bruce, şu ifadeleri kaydetti:

“İran'da bir muhatabım olmadığını söyleyebilirim. Ancak tüm bu konulardaki kararlılığımızın devam ettiğini hatırlatmak isterim. Başkan, İran'ın normal uluslar topluluğuna geri dönmesini istediğini açıkça ifade etti. Tüm bu çatışmalar boyunca kararlılığımız devam etmiştir ve şimdi İran'ın bundan faydalanma zamanıdır. Ancak elbette Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) çekilmek gibi yardımcı olmayan bazı şeyler yaptıklarını gördük. Ancak Başkan Trump, İran halkı, dünya ve bölge için bu konuda başarılı olmaya kararlı. Dolayısıyla şu anda size neler olabileceği konusunda detay veremem ama Başkan'ın barış içinde bir dünyaya ve bunu mümkün kılmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu biliyorum.”

İran ile bir görüşmenin planlanıp planlanmadığının sorulması üzerine Bruce, “Bu konuda konuşamam” dedi.