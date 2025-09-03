ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı sebebiyle yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Bahsi geçen ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet yürüttüğü vurgulanan açıklamada, bunun yaptırımlardan kaçınmak amacıyla bilerek yalnızca Irak menşeli olarak pazarladığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak'ın teröristler için ‘güvenli bir barınak’ haline gelmemesi gerektiğini belirterek, bu nedenle ABD'nin İran'ın ülkedeki nüfuzunu engellemek için çabaladığını dile getirdi. Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak, İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı gerçekleştirme kapasitesini daha da zayıflatacaklarını söyleyerek, "İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımızı sürdürüyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma teşebbüslerini engellemek için girişimlerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.