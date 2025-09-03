ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım

Kaynak: DHA
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım

ABD yönetimi, İran petrolünü Irak menşeli olarak sattığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı sebebiyle yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Bahsi geçen ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet yürüttüğü vurgulanan açıklamada, bunun yaptırımlardan kaçınmak amacıyla bilerek yalnızca Irak menşeli olarak pazarladığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak'ın teröristler için ‘güvenli bir barınak’ haline gelmemesi gerektiğini belirterek, bu nedenle ABD'nin İran'ın ülkedeki nüfuzunu engellemek için çabaladığını dile getirdi. Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak, İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı gerçekleştirme kapasitesini daha da zayıflatacaklarını söyleyerek, "İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımızı sürdürüyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma teşebbüslerini engellemek için girişimlerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Elektrik akımına kapılan gencin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Elektrik akımına kapılan gencin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Zimbabve mısır ithalatını yasakladı
Zimbabve mısır ithalatını yasakladı
Sağlık Bakanlığından cinsiyet değiştirme açıklaması
Sağlık Bakanlığından cinsiyet değiştirme açıklaması
Tramvay yoluna uçan otomobil hurdaya döndü
Tramvay yoluna uçan otomobil hurdaya döndü