ABD’den, İran’a geniş çaplı yeni yaptırımlar

Genel olarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Şamhani’nin oğlu Muhammed Hüseyin Şamhani’nin deniz taşımacılığı faaliyetlerini hedef alan yaptırımlar, 2018’den bu yana İran’a yönelik en önemli yaptırım hamlesi olarak nitelendirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın ham petrol ihracatının önemli bir bölümünü kontrol eden Şamhani’nin petrol tankerleri, kargo gemileri ve paravan şirket ağını hedef alan yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Bu ağ, İran ve Rusya’dan petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra, diğer yükleri de dünya çapındaki alıcılara taşıyarak on milyarlarca dolar kar elde etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün açıklanan 115’ten fazla yaptırım, Trump yönetiminin İran’a azami baskı uygulama politikasını başlatmasından bu yana atılan en büyük adımdır. Bu eylemler, Tahran’ın ABD’nin güvenliğini tehdit ettiği bir ortamda rejim elitlerini hedef alarak ABD’nin çıkarlarına öncelik vermektedir" dedi.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran’ın nükleer programına geri dönmesi halinde yeni saldırılara onay vereceğini açıklamıştı.