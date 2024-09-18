ABD'den İran'a "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'daki ihlallere yönelik yaptırımların süreceği mesajı verildi.

Açıklamada, aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu üyeleriyle İran Cezaevleri Kurumu yetkililerinin de bulunduğu toplam 12 kişinin "insan hakları ihlalleri" dolayısıyla yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı mahkumların cezaevinde ölümle sonuçlanan kötü muameleye maruz kaldıklarını ve bu ihlallere neden olan kişilerin yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı kişi ve kurumların, varsa ABD'deki mal varlıkları donduruluyor, bunlar ülkede herhangi bir ticari faaliyet yürütemiyor, ayrıca Amerikan vizesine erişimleri ile ülkeye girişleri durduruluyor.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar açıklaması