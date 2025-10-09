ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın petrol ve petrokimya ihracatına karşı çabaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) satışı ile sevkiyatını kolaylaştıran 50'den fazla kişi, şirket ve geminin yaptırım listesinde eklendiği kaydedildi.

Yaptırımların yüz milyonlarca dolarlık İran LPG'sini taşıyan bir ağ, gölge filo gemileri ile Çin merkezli bir ham petrol terminali ve bağımsız bir "teapot" rafineriyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, bu unsurların İran'ın petrol ve petrol ürünlerini ihraç ederek gelir elde etmesinde önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu aktörler toplu olarak milyarlarca dolar değerinde petrol ve petrol ürünlerinin ihracatını mümkün kılarak İran rejimine ve ABD'yi tehdit eden terörist gruplara verdiği desteğe kritik gelir sağladı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Hazine Bakanlığı, İran'ın enerji ihracat mekanizmasının temel unsurlarını ortadan kaldırarak İran'ın nakit akışını bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ın ABD'yi tehdit eden terörist gruplara fon sağlama kabiliyetini bozduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın enerji ürünlerinin ticaretinde yer alan yaklaşık 40 kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım uygulandığı bildirildi.