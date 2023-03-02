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ABD'den, İran'ın petrokimya satışına yardım eden 6 şirket ve 20 gemiye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin nakliyesi veya satışıyla ilişkisi olduğu belirlenen 6 kuruluş ve 20 geminin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:29
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ABD'den, İran'ın petrokimya satışına yardım eden 6 şirket ve 20 gemiye yaptırım

ABD'den, İran'ın petrokimya satışına yardım eden 6 şirket ve 20 gemiye yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıran kurum ve kuruluşlara yönelik yaptırımları sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 6 şirkete ve 20 gemiye yaptırım uygulandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan şirketler arasında, Çin merkezli Global Marine Ship Mgmt Limited Şirketi, Shanghai Xuanrun Shpg. Limited Şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Swedish Management Co. SA., Şiraz Petrokimya Şirketi, Buşehr Petrokimya A.Ş. ve Golden Lotus Oil Gas and Real Estate adlı şirketlerin yer aldığı belirtildi. Bakanlık, ayrıca bu şirketlere bağlı 20 geminin de yaptırım listesine alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı yaptırım kapsamında, bahsi geçen kurum ve gemilere ait olduğu belirlenen herhangi bir mülkün ABD hükümeti kontrolüne geçeceğini ve bu kuruluşlarla ilişkisi belirlenen kişilerin ABD yaptırımları ile karşılaşacağını aktardı.

Açıklamada, "Bu yaptırımlar, İran'a karşı yaptırımlarımızı uygulamaya yönelik devam eden çabalarımızı vurguluyor. Yaptırımlarımızı atlatmaya çalışanlara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" denildi

 

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