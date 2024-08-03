ABD’den İsrail’e uçak gemisi desteği

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İran kaynaklı olası saldırılara karşı İsrail'e ilave askeri destek sağlanması talimatı verdiğini açıkladı. Bu doğrultuda Pentagon, İsrail'in güvenliğini güçlendirmek amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını yeniden düzenleyecek.

Bakan Austin'in talimatıyla, İsrail'in bölgesel güvenliğini sağlamak üzere Amerikan askeri unsurlarının sayısı artırılacak ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilecek.

Mevcut durumda bölgede bulunan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerini, USS Abraham Lincoln alacak. Ayrıca Pentagon, balistik füze savunma kapasitesine sahip kruvazör ve destroyerler ile karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.

İSRAİL'İN SAVUNMASI İÇİN DESTEK

Bakan Austin, İsrail'in savunmasına destek olmak amacıyla Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları filosu göndereceğini belirtti. Pentagon'un yazılı açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı vurgulandı. Austin, İran ve onun uzantılarından kaynaklanan tehditler karşısında Tel Aviv'e desteğin devam edeceğini ifade etti.

Austin ayrıca, Gazze'deki gerilimin tırmanmasının kaçınılmaz olmadığını, bölgede tansiyonun düşürülmesinin herkesin yararına olacağını belirterek, Gazze'de ateşkesin önemli olduğunun altını çizdi. ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e güvenlik desteği sağladığını ve bu desteği sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını dile getirmişti. Ancak Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ateşkes ihtimalini olumsuz etkilediğini belirtmiş ve Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.