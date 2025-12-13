Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimi onaylamasını savundu.

Tel Aviv yönetiminin 19 yasa dışı yerleşimi onaylamasına tepki göstermek için hiçbir neden olmadığını öne süren Huckabee, "Bu ilhak değil. Bu egemenlik ilanı da değil" iddiasında bulundu.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 35 yasa dışı yerleşimi onayladığını, bunların hepsinin "C Bölgesi'nde" olduğunu ve yasa dışı olmadığını öne sürdü.

Öte yandan Huckabee bir mülakatında İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını da savundu.

İsrail'in Katar devletine saldırmadığını ve tek bir füze kullandığını ileri süren Huckabee, "Ne yazık ki, bölgede yaralanan veya ölen insanlar oldu." dedi.

İsrail kabinesinin, statükoyu değiştirme ve ilhak adımlarını sıklaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladığı belirtilmişti.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.