ABD’den İsrail’e yeni ateşkes teklifi

Kaynak: İHA
ABD’den İsrail’e yeni ateşkes teklifi

ABD’nin İsrail’e yeni bir ateşkes teklifi yaptığı öğrenildi. 60 günlük ateşkesin yer aldığı teklifte esir ve cenaze takası da yer alıyor.

İsrail basını, ABD’nin yeni ateşkes teklifinde bulunduğunu yazdı. İsrail basınındaki haberlerde, yeni ateşkes teklifinin 60 günlük ateşkesi içerdiği belirtildi. Ayrıca, Gazze’de tutulan 10 sağ esirin serbest bırakılmasını ve 18 esirin cansız bedeninin teslim alınmasını içeren teklif kapsamında İsrailli esirlerin bir hafta içinde iki grup halinde serbest bırakılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Esirlerin yarısının ateşkesin ilk gününde, diğer yarısının da yedinci gününde serbest bırakılması öngörülen teklife göre İsrail tarafı da müebbet hapis cezasına çarptırılmış 125 Filistinli tutukluyu, savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan bin 111 Gazzeliyi ve halen İsrail'in elinde bulunan 180 Filistinlinin cesedini serbest bırakacak.

ABD’nin teklifinin kabul edilmesi durumunda ise İsrail ateşkes süresince insani yardım girişine izin verecek ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilecek.

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