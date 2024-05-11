ABD’den İsrail’i çıldırtacak adım. Resmen itiraf ettiler

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Gazze’nin dünyaya açılan kapısı olan Refah’ı kontrolüne aldı. İsrail’e en büyük desteği veren ABD’den ise şoke eden bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporda İsrail’in saldırılarda uluslararası hukuku ihlal etmiş olabileceği belirtildi.

Kongre’ye sunulan raporda geçen yılın başından bu yılın nisan ayı sonuna kadar olan sürede İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair iddiaların olduğu belirtildi. Raporda, söz konusu dönemde İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda ABD silahlarının kullanılıp kullanılmadığının bilinmediği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in sunduğu raporda “Bu malzemelerin 7 Ekim’den bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası insani hukuk yükümlülüklerine veya sivillere yönelik zararı azaltmaya yönelik uygulamalara aykırı şekilde kullanılmış olabileceğini değerlendirmek mümkündür” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Gazze’deki şartların bölgede yaşanan bireysel olaylara ilişkin kesin bulgulara ulaşmayı zorlaştırdığı kaydedildi.

ABD’nin raporunda Gazze’ye gönderilen insani yardımların yetersiz olduğunun altı çizilerek bu konuda İsrail’in ABD yönetimiyle tam olarak işbirliği yapılmadığı vurgulandı.

İSRAİL ORDUSUNA ELEŞTİRİLER

Raporda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sivil kayıpları azaltma konusunda başarısız olmakla eleştirildi. İsrail ordusunun sivillere yönelik zararı azaltabilecek bilgi, deneyim ve teknolojiye sahip olduğu vurgulanan raporda, “Yüksek seviyelerdeki sivil kayıplar da dahil sahadan elde edilen sonuçlar, IDF’nin tedbirleri her durumda etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığı konusunda önemli soru işaretleri yaratmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İsrail’in sivil kayıpları önlemek adına Gazzelileri saldırılar hakkında önceden bilgilendirmeye çalıştığı iddia edilen raporda, "Çatışmalarda bildirilen sivil kayıp oranı aynı zamanda İsrail’in ihtiyati tedbirlerinin etkinliği hakkında da ciddi soruları gündeme getiriyor" denildi.