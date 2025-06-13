ABD'den İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: Yer almadık

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'den İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: Yer almadık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran’a yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rubio, “Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. Biz bu saldırılarda yer almadık. Bizim en öncelikli konumuz bölgedeki Amerikan güçlerinin korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

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İsrail’in saldırı öncesinde ABD’yi bilgilendirdiğini belirten Rubio, İsrail’in bu adımı “kendini savunma amacıyla” attığını aktardı. Rubio, “Başkan Trump ve yönetimi, güçlerimizi korumak için gerekli tüm adımları attı ve bölgedeki müttefiklerimizle yakın teması sürdürüyor” dedi.

Rubio ayrıca İran’a net bir uyarıda bulunarak, “Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır” ifadelerini kullandı.

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