ABD’den Japonya’ya Filistin uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD’den Japonya’ya Filistin uyarısı

Filistin’i bir devlet olarak tanıması gündemde olan Japonya’ya ABD’den uyarı geldi. Washington yönetimi, Japon yetkililere ilişkilerin bozulabileceğini belirtti.

Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD yönetiminin Tokyo’yu bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Filistin’i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı iddia edildi.

Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın aralarında bulunduğu birçok ülke bu ay yapılacak BM Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, Japonya medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre ABD yönetiminin Japonya'yı BM Genel Kurulu toplantısında Filistin’i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı öne sürüldü. ABD’li yetkililerin, Japonya’nın Filistin’i tanıması halinde bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi etkilerinin olacağını ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo yönetimine ilettiği aktarıldı.

Birçok ülkenin Gazze’de yaşanan insani krizi sona erdirmek için Filistin’i tanıma kararı alması Japonya hükümeti üzerindeki kamuoyu baskısını artırmış, hükümetin Filistin’i tanıyıp tanımama konusunda nihai değerlendirmeleri yaptığı öğrenilmişti. Son olarak 206 milletvekilinin imzasını taşıyan ve hükümete Filistin Devleti’ni tanıma çağrısında bulunan bir mektup, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya’ya sunulmuştu. Iwaya, söz konusu çağrıyı dikkatle değerlendireceklerini ifade etmişti.

Son Haberler
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi
754 yıllık tarihi yapı dimdik ayakta duruyor
754 yıllık tarihi yapı dimdik ayakta duruyor
Kütahya'dan şehit haberi geldi
Kütahya'dan şehit haberi geldi
Trabzonspor kötü haberi duyurdu: Yıldız oyuncu F.Bahçe maçında yok!
Trabzonspor kötü haberi duyurdu: Yıldız oyuncu F.Bahçe maçında yok!