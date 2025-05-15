ABD'den jet açıklama! Trump İstanbul'a gelmiyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta son barış görüşmelerinin merkezi İstanbul oldu. Trump İstanbul'a geleceği mesajını verse de Putin'in İstanbul'daki görüşmelerde olmayacağının belli olmasının ardından Trump da gelmekten vazgeçti.

Amerika Birleşik Devletleri, eski Başkan Donald Trump’ın İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinin İstanbul’a gelmesini istediğini belirten Trump’ın ziyaretten vazgeçtiği bildirildi.

TRUMP’TAN GELME SİNYALİ, ANCAK PUTİN’İN OLMAYACAĞI KESİNLEŞİNCE VAZGEÇTİ

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın çözümü için son barış görüşmelerine İstanbul ev sahipliği yapıyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda programının elvermesi durumunda bu görüşmelere katılabileceğini ifade etmişti. Ancak Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılmayacağının netleşmesinin ardından Trump’ın da Türkiye’ye gitmeyeceği kesinlik kazandı.

RUSYA’YI TEMSİL EDECEK HEYET AÇIKLANDI

Kremlin, İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vladimir Medinsky’nin başkanlık edeceğini duyurdu. Görüşmelere katılacak Rus heyetinde yer alacak diğer isimler ise şöyle:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin

Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin

Askerî İstihbarat (GRU) Direktörü Igor Kostyukov

Bu isimlerin yer aldığı güçlü heyet, Rusya’nın görüşmelere yapıcı bir yaklaşımla katılma niyetinde olduğunu ortaya koyuyor.

ZELENSKİ: “HER FORMATA HAZIRIZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul’daki barış görüşmelerinin önemine dikkat çekerek ülkesinin müzakereye açık olduğunu vurguladı. “Ukrayna her türlü formatta müzakereye hazır ve korkmuyoruz” diyen Zelenskiy, Rus tarafının kimlerden oluşacağını görmek istediklerini, sonrasında nasıl bir yol izleneceğine karar vereceklerini söyledi.