ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya 'Filistin' cezası

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanlığı, New York'ta Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerini emirlere itaatsizlik etmeye ve şiddeti kışkırtmaya teşvik etti. Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Petro, Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek eylemine katılmıştı.

