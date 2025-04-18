ABD'den korkutan açıklama! 'Her an saldırı olabilir'

ABD Dışişleri Bakanlığı kritik bir açıklama gerçekleştirdi. Bakanlık açıklamasında, Şam’da özellikle turistlerin bulunabileceği bölgelerde yapılabilecek saldırılara dair istihbarat aldığını ifade ederek, vatandaşlarına "hiçbir koşul altında Suriye'ye seyahat etmeme" konusunda 4. seviye güvenlik uyarısı yayımladı.

"SURİYE'YE SEYAHAT ETMEYİN"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı,

"ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerler de dahil olmak üzere olası yakın saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ediyor. Hatırlatmak isteriz ki, Suriye için seyahat uyarımız 4. seviyededir: Seyahat etmeyin. Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız tutuklama gibi önemli riskler nedeniyle yürürlükte kalmaya devam ediyor. Suriye'nin hiçbir yeri şiddetten güvende sayılmamalıdır."