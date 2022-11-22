ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" denildi.

Ayrıntılar gelecek.