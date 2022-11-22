ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" denildi.
Ayrıntılar gelecek.
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" denildi.
Ayrıntılar gelecek.
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