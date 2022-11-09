ABD'den Lübnan'a 72 milyon dolarlık gıda yardımı

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Lübnan'a yönelik yardımına ilişkin açıklama, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği internet sitesinde yayınlandı.

AA'da yer alan habere göre, açıklamada, ABD'nin, Lübnanlı ve Suriyeli sığınmacılar ile diğer ülke vatandaşlarını da kapsayan 650 bin kişiye 72 milyon dolarlık acil gıda yardımı yapacağı ifade edildi.

Yardımın Birleşmiş Milletler Gıda Programı üzerinden yapılacağına değinilen açıklamada, Lübnanlı ailelere pirinç, mercimek ve nohut içeren gıda paketleri, Suriyeli sığınmacılara da marketlerde geçerli olacak gıda kart kuponlarının dağıtılacağı belirtildi.

Lübnan'a gönderilecek gıda yardımının, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Eylül'de, ulusal gıda güvenlik krizinin yansımalarına cevaben duyurduğu 2 milyar dolarlık insani yardım kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.