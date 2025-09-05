ABD'den milyonlarca kişiye HIV önleyici ilaç

ABD Dışişleri Bakanlığı, PEPFAR (AIDS'le Mücadele Acil Durum Planı) kapsamında 2028'e kadar düşük gelirli ülkelere yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanacağı HIV önleyici ilaç sağlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda ilaçların dağıtımı konusunda söz konusu ülkelerin hükümetleriyle işbirliği yapılacağı kaydedilirken, önceliğin hamile ve emziren kadınlar olacağı ifade edildi.

ABD ve Avrupa'da yetkili kurumlardan onay alan ilacın yılda iki kez uygulanması tavsiye ediliyor.

