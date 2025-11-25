ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarının "yabancı terör örgütleri" listesine eklenmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Müslüman Kardeşler'e yönelik imza attığı başkanlık kararnamesi paylaşıldı.

Sözkonusu kararnamede Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent'a, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki birimlerinin "Yabancı Terör Örgütleri" (FTO) ve "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Teröristler" (SDGT) listelerine eklenmesi yönünde gerekli çalışmayı yapmaları için talimat verdiğini belirtti. Kararname, Müslüman Kardeşler'in özellikle Mısır, Lübnan ve Ürdün'de faaliyet gösteren birimlerinin bu listelere eklenmesini ve ilgili yaptırımlara tabi tutulmasını öngörüyor.

Trump'ın başkanlık kararnamesinde, 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırılarına atıf yapılarak, "Müslüman Kardeşler'in Lübnan'daki askeri kanadının" da bu saldırılara karıştığı ve bunun gibi başka eylemlerle ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiği iddia edildi. Kararnameye göre Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 30 gün içinde gerekli yasal çalışmaları tamamlayarak kararnamede belirtilen düzenlemeyi yapacak.

SİSİ İLE TOKALAŞINCA TÜRKİYE GÖZDEN ÇIKARTMIŞTI

Mısır'da 2013 yılında darbe yaparak yönetime gelen Abdülfettah es-Sisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yıllarca soğuk rüzgarlar esmiş, o yıllarda Türkiye Mısır'dan kaçan Müslüman Kardeşler üyelerine ev sahipliği yapmaya başlamıştı.

Ancak takvimler Şubat 2024'ü gösterdiğinde, El Arabiya, "Erdoğan’ın Sisi ile Mısır’daki görüşmesinden sonra Müslüman Kardeşler’in İstanbul’daki lideri Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığını iptal ettiğini" yazmıştı.

Türk makamları, Mısır’la süren yakınlaşma bağlamında siyasi öneme sahip bir hamleyle yıllardır topraklarında ikamet eden Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) örgütünün onlarca üyesine yönelik bir tutuklama kampanyası başlattığı iddiası basında gündem olmuştu. Haberlerde, ihvan üyelerinin birçoğunun ikametgahlarının yenilenmemesi kararı verildiği belirtildi.

Al Arabiya o dönemde, "Türk kaynakları, açıklamalarında 'Türk yetkililer, yalnızca beş ay içinde yasa dışı göçmen olarak tanımladıkları herkesi sınır dışı etmeyi planlıyor' iddiasında bulundu" diye yazmıştı.

Haberlerde, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler grubunun faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirdiği ve İhvan liderlerinden Türkiye topraklarından Mısır’a yönelik her türlü faaliyeti durdurmasını istediği de öne sürülmüştü.