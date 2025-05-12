ABD'den PKK'nın fesih kararı sonrası kritik açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD'den PKK'nın fesih kararı sonrası kritik açıklama

PKK'nın feshinin ardından ABD'den kritik açıklama geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada, "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'den PKK'nın feshine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur" ifadelerine yer verildi.

"DÖNÜM NOKTASI..."

ABD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.

Medeni dünyada terörün geleceği yoktur."

ALMANYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı, PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, "PKK açıklaması, Türkiye’de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullanarak, kalıcı bir çözüm için söz konusu açıklamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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