ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşmenin iptal edilmesinin ardından, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı.

"RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ AÇIKLAYACAĞIZ"

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bessent, "Ya bu öğleden sonra kapanıştan sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlarda önemli bir artış açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Bakan, yaptırımların içeriğine dair detay paylaşmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Rusya'ya yönelik yaptırım vaktinin geldiğini hissettim. Putin'le görüşmek için doğru zaman olmadığını düşündüğüm için iptal ettim. İleride görüşeceğiz" sözlerini sarf etti.

Donald Trump, Putin'le görüşmelerinin iyi geçtiğini fakat bir yere varmadığını ifade ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha makul olmasını umduğunu belirtti.

BUDAPEŞTE'DE GÖRÜŞME KARARI ALINMIŞTI

Donald Trump ile Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi yapmıştı. Yapılan görüşme sonrası Trump, telefon görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade ederken, ABD ile Rusya arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğinin altını çizmişti.

Trump, üst düzey yetkililerin toplantısından sonra Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceklerini belirtmişti.