ABD’den Rusya’ya ağır yaptırım geliyor! Hedefte Türkiye de var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek isteyen Trump yönetimi çok ağır bir hamleye hazırlanıyor. ABD Senatosu, Rusya’dan doğalgaz alan ülkelere yüzde 500 ek vergi koymayı amaçlayan bir tasarı hazırladı. Söz konusu tasarı başta Türkiye olmak üzere Rusya’dan gaz alan ülkeleri ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Richard Blumenthal’ın öncülüğünü yaptığı bu düzenleme, küresel enerji ticaretinde ciddi sarsıntılar yaratabilir.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörlerin hazırladığı tasarı ile Rusya’dan alınan petrol, uranyum, doğalgaz, petrol ürünleri veya petrokimya ürünlerini bilerek satan, tedarik eden, transfer eden veya satın alan ülkelere yüzde 500’den az olmamak üzere gümrük vergisi uygulanması amaçlanıyor.

TÜRKİYE DE HEDEFTE

Tasarıda adı geçen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alması, Ankara-Washington hattında gerilimi artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Karadeniz üzerinden geçen Mavi Akım ve TürkAkım doğalgaz boru hatları aracılığıyla Rusya’dan büyük miktarda enerji ithalatı gerçekleştiriyor.

Yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip TürkAkım projesi, yalnızca Türkiye için değil, Avrupa’ya gaz sevkiyatı açısından da stratejik önem taşıyor.

Analistler, bu yüksek oranlı verginin tedarik zincirlerinde ciddi baskı yaratacağını ve lojistik sistemlerde aksamaya neden olabileceğini belirtiyor. Hindistan gibi büyük ithalatçılar da olası etkiler kapsamında değerlendiriliyor.

ABD’NİN HEDEFİ RUSYA’NIN TİCARETİNİ ENGELLEMEK

Yasa tasarısının temel amacı, Rusya’yı uluslararası enerji ticaretinden dışlamak. ABD’li senatörler, enerji satışlarının Moskova’nın en büyük gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu akışın kesilmesiyle Rusya’nın ekonomik olarak köşeye sıkıştırılacağını savunuyor.

Eğer tasarı yasalaşırsa, Rusya’ya yönelik yaptırımlar sadece doğrudan değil, dolaylı yollarla da genişletilecek. Türkiye gibi Rus enerji kaynaklarına bağımlı ülkeler ise bu yeni vergi yüküyle karşı karşıya kalabilir. Yasanın geçip geçmeyeceği ve ne ölçüde uygulanacağı, önümüzdeki haftalarda uluslararası gündemin en sıcak başlıklarından biri olacak.