ABD'den Rusya'ya 'istenmeyen adam' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Rusya'nın ABD'li iki diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesi kararının 'sebepsiz ve haksız' bir şekilde alındığını söyledi.

ABD'den Rusya'ya 'istenmeyen adam' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Rusya'nın iki ABD'li diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesiyle ilgili konuştu. Bu kararın 'sebepsiz ve haksız' bir şekilde alındığını söyleyen Miller, "Rusya yine diyalog ve yapıcı diplomatik angajman yerine çatışmayı seçti" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Rusya'nın kendi vatandaşları gibi ülkedeki ABD diplomatik personelini de 'taciz etmeyi' sürdürdüğünü savunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'nın bu hamlesinden üzüntü duyduklarını belirterek, "Buna gerekli cevabı vereceğiz" dedi. Miller, bu bağlamda gerekli adımları attıklarını ve Rusya'nın ABD Büyükelçisi'ni de Dışişleri Bakanlığı'na çağıracaklarını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'diplomatik statüleriyle uyumlu olmayan eylemleri' gerekçesiyle ABD'nin Moskova'daki iki diplomatının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurmuştu. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı, ABD Büyükelçiliği Birinci Katibi Jeffrey Sillin ve İkinci Katibi David Bernstein'in eylemlerinin diplomatik statüleriyle uyumlu olmadığına ilişkin nota verildiği kaydedilmişti. Sillin ve Bernstein'ın 7 gün içinde 'istenmeyen kişi' statüsünde Rusya topraklarını terk etmeleri gerektiği bildirilmişti.

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