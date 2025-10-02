ABD'den savaş hazırlığı! Dev uçak gemisi Akdeniz'e girdi

Düzenleme:
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a sunduğu barış planı kabul edilmezse sonuçlarının ağır olacağı tehdidinin ardından Akdeniz’e dev bir askeri yığınak başladı. Gerald R. Ford uçak gemisi Cebeli Tarık’tan geçerken ABD bombardıman uçakları ve ikmal filoları Avrupa’ya konuşlandırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "ya Hamas bu teklifi 3 ila 4 gün içinde kabul eder, ya da sonuçlarına katlanır" uyarısını yapmıştı.

Bu tehdidini unutmayan ABD Başkanı, hazırlıklara başladı. ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford, Salı günü Akdeniz'e Cebeli Tarık üzerinden giriş yaptı.

Geminin önünde keşif uçakları güvenlik için geçiş yaptı. Bu sırada gemiyi takip eden 'saldırı filosuna' bağlı USS Roosevelt, İtalya'da bakım yaptırdı.

20 maddelik savaş planını sunan Trump, savaş planını da hazırlamaya başladı. ABD, sessizce büyük bir askeri eyleme hazırlık yapıyor.

ABD'DEN HAZIRLIK

ABD'den geminin Akdeniz'e konuşlanması konusunda bir açıklama gelmedi. Fakat Hamas'ın teklifi değerlendirmesi için iki günü kaldığı belirtildi.

Gemiden önce ABD'nin onlarca Stratejik Yakıt İkmal uçağı ABD'den kalkarak Katar'daki El-Üdeyde üssüne konuşlandı.

Dün ise İran'ın nükleer tesislerini bombalayan B-2 Hayalet bombardıman uçaklarının Atlantik üzerinden Avrupa'ya doğru uçtuğu görüntülendi.

ABD resmi bir açıklama yapmamasına rağmen Orta Doğu etrafında büyük bir askeri yığınak yaptı. Bu yığınağın amacı ise gelecek günlerde belli olacak.

