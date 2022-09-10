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ABD'den Sri Lanka'ya milyonlarca dolarlık yardım

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, Sri Lanka’ya başta gübre olmak üzere kritik tarımsal ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak üzere 40 milyon dolarlık yardım yapacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 22:40
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ABD'den Sri Lanka'ya milyonlarca dolarlık yardım

ABD'den Sri Lanka'ya milyonlarca dolarlık yardım
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USAID’den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Sri Lanka'dayken, Başkan Samantha Power, çiftçilerin gübre ve diğer hayati tarımsal girdileri satın almalarına yardımcı olmak için 40 milyon dolarlık ek kalkınma yardımı duyurdu." denildi.

Bu yardımın hala ciddi bir ekonomik ve tarımsal krizle karşı karşıya olan Sri Lankalılara destek olacağına değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kongre onayına tabi olarak, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bu parayı çiftçilere gübre ve diğer hayati tarımsal girdileri sağlamak için yatıracak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü aracılığıyla uygulanan bu kritik destek, yaklaşmakta olan 'Maha' ekim sezonuna maksimum fayda sağlamak için tam zamanında geldi ve Sri Lanka'da aralarında acil nakit ihtiyacı olan 53 bin çiftçinin de bulunduğu 1 milyona kadar çiftçiye gübre alımında fayda sağlayacak."

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