ABD’den Tayvan’a 228 milyon dolarlık askeri ekipman

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığının muhtemel bir satışın onayı yönünde "kararlılığını" bildirdiğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tayvan'a sağlanacak askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderimi konusundaki satışın toplam maliyetinin 228 milyon dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu muhtemel satışın "bölgede siyasi istikrarın, askeri dengenin ve ekonomik ilerlemenin sürdürülmesine yardımcı olacağına" işaret edilen açıklamada, satışın Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği aktarıldı.