ABD’den Tayvan’a dev destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 80 milyon dolar değerinde F-16 savaş uçağı yedek parça ve tamir ekipmanı satışını onayladı. Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), söz konusu satışın bölgedeki siyasi istikrarı, askeri dengeyi ve ekonomik ilerlemeyi destekleyeceğini kaydetti.

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, ABD'ye teşekkür edilerek bu durumun, Tayvan Hava Kuvvetleri’nin savaş ve savunma ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Normalleşen gri bölge tacizleri ile Çin Komünist Partisi, deniz ve hava eğitim alanlarımızı ve yanıt sürelerimizi daraltmaya, kendimizi savunma haklarımızı kısıtlamaya çalıştı" ifadelerine yer verildi.