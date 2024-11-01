ABD'den Tel Aviv'e destek mesajı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve İran destekli vekil güçlere karşı İsrail'i ve bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları sürerken, bölgesel tansiyonun düşürülmesine ilişkin fırsatların ele alındığı görüşmede Austin, ülkesinin "İran ve İran destekli vekil güçlerden gelen tehditlere" karşı ABD askerlerini, İsrail'i ve bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu yineledi.

Bakan Austin, Lübnan sınırındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenli dönüşlerine imkan tanıyacak diplomatik bir girişime de bağlılıklarını tekrar etti.

Austin, görüşmede ayrıca Gazze'deki ağır insani şartların yanı sıra esir takası ve ateşkes olasılıklarını değerlendirdi.