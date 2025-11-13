ABD yönetimi Türk ekonomisini farklı tehdit, baskı ve yaptırımlarla kıskaca alıyor. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede Rusya’dan petrol ve doğalgaz almamasını istemişti. Hatta ABD ve Türkiye milyarlarca dolarlık LNG anlaşması imzalamıştı.

Ancak buna rağmen Türkiye, Rusya ile 31 Aralık’ta sona erecek doğalgaz anlaşmasının yenilenmesi için görüşmelere başladı. Bunun üzerine ABD yönetimi, Beyaz Saray’a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Rusya’dan doğalgaz alınmaması yönündeki çağrısını yineledi.

ABD Başkanı Trump, ilk seçildiği dönemde de Rahip Brunson krizi ve çeşitli nedenlerle Türkiye’ye ek gümrük vergisi ve çeşitli yaptırımlar uygulayarak ekonomiyi kıskaca almaya çalışmıştı.

TÜRK ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

Trump yönetimi, Türk şirketleri için yeni bir kararı duyurdu. Buna göre 7 Türk şirketine yaptırım uygulanacak.

Reuters’te yer alan habere göre, ABD, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı tedarik zincirinde yer aldıkları gerekçesiyle 7'si Türkiye'de olmak üzere 32 kişi ve kuruluşa karşı yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın dün akşamki açıklamasına göre yaptırım listesinde İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hong Kong, Hindistan, Almanya ve Ukrayna'da faaliyet gösteren 32 kişi ve şirket yer aldı. Bu kişi ve şirketlerin, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) programına devamını sağlayan tedarik zincirleri içinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada "Bu ağlar, Ortadoğu'daki ABD ve müttefik personeli ile Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor" denildi.

Açıklamada Hong Kong merkezli Qian Xi Long ve Hin Yun adlı şirketlerin, İran'ın Shahed-131 ve Shahed-136 İHA'larında kullanılan motorları üreten Mado adlı kuruluşun tedarik ağında yer aldığı belirtildi.

Hong Kong merkezli iki şirket Türkiye'de kurulu Arkedya Gıda, Intro Oto Yedek Parça, Own Uçar Gıda, Royal Yapı İnşaat, Loris Turizm, Özkam Nakliyat ve Artaş Gümrükleme şirketlerinden yüz binlerce dolar tutarında ödeme aldığı ifade edilerek söz konusu şirketler yaptırım listesine alındı.

Yaptırım listesinde yer alan Türk şirketlerine bakıldığında, listede yer alan firmalar arasında baharatçı, nakliyatçı, gıda şirketi ve oto yedek parçası temin eden işletmelerin yer alması dikkat çekti.