ABD'den Türkiye'ye muafiyet! Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı...

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrasında Bloomberg’e konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ilerletmek için uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla 6 yabancı iştirakiyle birlikte Gazprombank'a yaptırım uygulandı. Bankanın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta ihtiyaç duyduğu askeri malzemeyi satın almasına olanak sağlayan bir kanal olduğu belirtildi. Açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı belirtildi.

ABD'DEN RUS ENGELİ BANKALAR İLE GELMİŞTİ

2023 yılında ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardım eden finans kuruluşlarına yaptırım uygulamasının önünü açan bir başkanlık kararname imzalamıştı. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, da başkanlık kararnamesiyle birlikte bankaların faaliyetlerini gözden geçirmeleri gerekeceğini belirtirken, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde faaliyet gösteren bankalara artık yaptırım uygulanabileceğini ifade etmişti.