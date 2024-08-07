ABD'den Türkiye'ye sert uyarı. Başka çaremiz kalmıyor dediler

Washington, Türkiye'yi, ABD'nin geliştirdiği çipler ve hafıza kartları gibi elektronik ürünlerin Rusya'ya ihracatını kısıtlamadığı takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMAYACAK"

ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Ankara ve İstanbul'da yetkililerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin Rusya'ya elektronik ürün ihracatını durdurması gerektiğini vurguladı. Axelrod, "ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışını durdurmamıza yardımcı olması için Türkiye'ye ihtiyacımız var. Aksi takdirde yaptırımlar uygulamaktan başka seçeneğimiz kalmayacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN RUSYA'YAYLA ASKERİ BAĞLANTILI TİCARETİNDEN RAHATSIZLIK DUYMUŞLARDI

Financial Times'da yer alan habere göre, ABD, AB ve diğer batılı ortaklar, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle yaptırımlar uygularken, Türkiye bu yaptırımları kabul etmeyerek ticaretini artırdı.

ABD, Türkiye'nin, işlemciler, hafıza kartları, amplifikatörler ve çeşitli makine aletleri gibi batı yapımı elektroniklerin ihracat kontrollerini ihlal ederek, Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına ulaşmasının önemli bir merkezi haline gelmesinden endişe duyuyor.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Brian Nelson, geçen yıl Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türkiye'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği askeri bağlantılı mal ticaretinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

ABD 18 TÜRK ŞİRKETİNİ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLEDİ, AXELROD BU SAYININ ARTABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, Çin'in ardından Rusya'ya en çok ABD menşeli elektronik ürünler gönderen ülke konumunda. Axelrod, Türk hükümetine bu ticaretin acilen düzeltilmesi gereken bir sorun olduğunu ilettiğini ve Ankara'yı, ABD kontrolündeki ürünlerin Rusya'ya aktarılmasına ilişkin bir yasağı kabul etmeye çağırdığını söyledi. Ayrıca, Moskova'nın ABD ürünlerine erişmek için Türkiye'nin ticaret politikasını istismar etmeye çalıştığını ekledi.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Türk şirketini "yaptırım listesine" eklerken, Axelrod bu sayının daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD Hazine Bakanlığı da Rusya'nın askeri-endüstriyel sanayisine tedarik sağladığı iddiasıyla çok sayıda Türk şirketine ayrı ayrı yaptırımlar uyguladı.