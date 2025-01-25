ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı. "Dikkat" diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı. "Dikkat" diyerek duyurdu

Sadece İstanbul'da 1 Kasım’dan bu yana 37 kişinin ölümüne, 73 kişinin zehirlenmesine neden olan sahte alkol ABD'nin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı yapmasına neden oldu. ABD vatandaşlarını sahte alkollü içki tüketimine karşı uyardı.

ABD, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına sahte alkole karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Türkiye’de sahte alkolden kaynaklanan ölümler artarken, tıbbi yardım önerisi yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını sahte alkole karşı uyardı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de sahte alkolden kaynaklanan ölümlerin giderek daha sık rapor edildiği vurgulandı.

Yerel olarak yasa dışı üretilen içkiler ve sahte markalı alkollerin tüketilmesi sonucu bazı kişilerin hayatını kaybettiği veya ciddi şekilde hastalandığı belirtildi.

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Bakanlık, vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat ederken dikkatli olmaları gerektiği konusunda bazı önerilerde bulundu. İlk olarak, alkollü içeceklerin yalnızca ruhsatlı tekel bayilerinden, barlardan, otellerden ve marketlerden alınması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, ev yapımı alkolden kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı. Sahte alkolün tespit edilmesi için, ruhsatlı mağazalardan alınan şişelerin mühürlerinin sağlam olduğundan emin olunması önerildi. Etiketlerdeki kötü baskı kalitesi veya yanlış yazımların da uyarı işareti olabileceği ifade edildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, sahte alkole maruz kaldığını düşünen kişilerin derhal tıbbi yardım alması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekstra dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Sahte alkolün, içen kişilerde baş dönmesi, bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği, bu yüzden tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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