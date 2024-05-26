ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD Hazine Bakanı Yellen, İngiliz haber ajansı Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu.

Yellen, Avrupa bankalarının Rusya'da faaliyet göstermelerinin giderek artan risklerle karşı karşıya kaldığını ve ABD'nin Rusya'nın savaş çabalarına karşın işlemlere yardımcı olduğunu dile getirdi. Yellen, bankalara yönelik ikincil yaptırımlarını güçlendirmeyi düşündüğünü ifade etti.

"RUSYA'DA İŞ YAPAN BANKALARA YAPTIRIMLARI SERTLEŞTİRECEĞİZ"

Ayrıntı vermeyen ve banka ismi vermeyen Yellen, Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarını potansiyel olarak daha da sertleştirmeyi düşündüklerini belirtti.

Kuzey İtalya'da gerçekleştirilen G7 finans liderleri toplantısının oturum aralarında açıklamalarda bulunan Yellen, bankaların Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili yaptırımların ancak bunu yapmak için bir neden varsa uygulanacağını, fakat Rusya'da faaliyet göstermenin çok fazla risk yarattığını ifade etti.

Avustura bankası Raiffeisen Bank International ve İtalyan bankası UniCredit'in, Rusya'dan çekilmesini isteyip istemediğine yanıt veren Yellen, denetçilerinin onlara orada ne yapacakları konusunda son derece dikkatli olmalarını tavsiye ettiklerine inandığını söyledi.

ÇİN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE TÜRKİYE

Yellen, daha önce aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin, "endişe verici" bir biçimde Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiğini belirtti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Yellen, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden yapılan işlemlere dikkat çekerek Rusya'nın askeri üretimini arttırmak için ihtiyaç duyduğu malları elde etmek için yollar bulmayı başardığına dair endişelerini dile getirdi.