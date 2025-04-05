ABD’den Ukraynalı göçmenlere şok mesaj

Bakanlık, hatayı kabul ederek Ukraynalıların şu aşamada herhangi bir adım atmasına gerek olmadığını bildirdi.

“ACİL” KODUYLA GÖNDERİLEN MESAJ

ABD medyasında yer alan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanlığı, dün ve önceki gün ülkede bulunan bazı Ukraynalılara “acil” ibaresiyle mesajlar yolladı. Mesajda, Ukraynalılara, ülkelerindeki savaş nedeniyle tanınan “geçici yasal statülerinin” iptal edildiği belirtiliyor ve 7 gün içinde ABD’yi “derhal” terk etmeleri talep ediliyordu.

UKRAYNALILAR ARASINDA PANİK

Göçmenler arasında korku ve paniğe yol açan bu mesajın ardından İç Güvenlik Bakanlığı, durumun bir hata sonucu gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık, gönderilen bildirimin yanlış olduğunu ve statülerin iptal edilmediğini açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yazılı bir açıklama yaparak, “Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur” dedi. Eski Başkan Joe Biden döneminde, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Şubat 2022’den itibaren “Ukrayna için Birlik Programı” kapsamında ABD’ye kabul edilen Ukraynalılara verilen geçici yasal statünün Ekim 2026’da sona ereceği hatırlatıldı.