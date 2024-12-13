ABD'den Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir silah ve askeri ekipman yardımı sağlayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın işgal girişimi karşısında Ukrayna'ya desteği sürdüren ABD'den Kiev yönetimini sevindirecek bir hamle daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Joe Biden'ın 26 Eylül'de duyurduğu ek yardımların bir parçası olarak Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir silah ve teçhizat desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Blinken, son yardım paketinin şu silah ve askeri ekipmanları içerdiğini açıkladı: