﻿ABD’den Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin telefonda görüştüğü aktarılarak, Biden’ın ABD’nin Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilhaklarını asla tanımayacağının altını çizdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Başkan Biden, bugün HIMARS topçu sistemleri, mühimmat ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere ek silah ve teçhizatı içeren yeni bir 625 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin sağlanması da dahil olmak üzere, Rus saldırganlığına karşı kendisini savunduğu sürece Ukrayna’yı desteklemeye devam etme sözü verdi” denildi.



Biden’ın ABD’nin Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi yaptırımlara uygulamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, Biden’ın İstanbul’da imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Biden’ın Ukrayna’nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası girişimlerinin devam ettiğini kaydettiği aktarıldı.



ABD’den Ukrayna’ya 22’nci askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, söz konusu yardım paketinin Ağustos 2021’den bu yana Ukrayna’ya sağlanan 22’nci askeri yardım paketi olduğu belirtilerek, söz konusu yardım paketinin ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağlanacağı aktarıldı. Açıklamada, Ukrayna’ya yönelik toplam ABD askeri yardımının 17,5 milyar doları aştığına dikkat çekildi.