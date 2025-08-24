ABD'den Ukrayna'ya füze yasağı

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD medyası, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik uzun menzilli füze kullanımının ABD Savunma Bakanlığı tarafından engellendiğini aktardı.

ABD medyası, Ukrayna-Rusya Çatışması'na dair önemli bir meseleyi gündeme taşıdı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırı gerçekleştirmesini önledi.

Ukrayna'nın engelden dolayı, baharın sonundan bu yana Rusya'ya karşı ATACMS füze sistemini kullanamaması askeri harekâtlarını sınırladı.

2 yetkiliye göre, Ukrayna tarafı en az bir defa ATACMS füzelerini kullanmak istedi ancak bu isteği kabul edilmedi.

ABD'nin bu tutumunun, barış müzakerelerini öncelemesiyle doğrudan alakalı olduğu vurgulandı.

Ukrayna, ATACMS'nin dışında İngiliz-Fransız üretimi Storm Shadow seyir füzelerini de Rusya'ya karşı kullanmıştı.

ATACMS'nin menzilinin 300 kilometreye dek ulaştığı biliniyor.

