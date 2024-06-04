ABD’den Ukrayna’ya silah ambargosu: Rusya’ya karşı kullanmayın

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya verdikleri uzun menzilli silahların Rusya’ya karşı kullanımının desteklenmediği açıklandı.

Pantagon Sözcü yardımcısı Sabrina Singh tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemiyoruz. Ama mühimmat, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) ve benzeri şeyleri evet” ifadelerine yer verildi.

Rus güçlerinin, Harkov çevresinde hareketliliğinin devam ettiğini ve kısa menzilli silah sistemlerinin buralarda faydalı olabileceğini belirten Singh, "Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama Rusya içinde uzun menzilli yeteneklerin kullanılmasını desteklemiyoruz." diye ekledi.