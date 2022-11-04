ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım

ABD, Sovyet yapımı T-72 tanklarını modernize ederek Ukrayna ordusuna teslim edecek. Bu teslimatta Hollanda ve Çekya’nın da yer aldığı belirtildi.

Singh, “Tankların bir kısmı aralık sonuna kadar Ukrayna’ya devredilecek. Teslimatın 2023’te tamamlanması öngörülüyor” ifadesini kullandı.

Yeni yardım paketi ayrıca 250 adet M1117 zırhlı personel taşıyıcı, 40 adet zırhlı nehir teknesi, bin 100 adet Phoenix Ghost keşif ve taarruz insansız hava aracı ve modernize edilen Hawk hava savunma sistemlerini içeriyor.